Выделенные полосы для автобусов появятся в Приморском районе Петербурга

Итоги аукционов по привлечению подрядчиков подведут на следующей неделе.

Объявлены аукционы для подрядчиков к разработке проекта выделенных полос для автобусов на Комендантском и Коломяжском проспектах. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга 26 августа.

Выделенная полоса на Комендантском проспекте охватит участок от Арцеуловской аллеи до Комендантской площади. Планируются модернизация трех светофоров и обособление техническими средствами организации дорожного движения крайней правой полосы в обоих направлениях.

На Коломяжском проспекте охватят участок от Парашютной до Аэродромной улицы. Пройдут также модернизация двух светофорных объектов, строительство светофоров на пересечении Коломяжского проспекта с улицей Марка Галлая.

Итоги аукционов по привлечению подрядчиков подведут на следующей неделе. Создание выделенных полос ведется в рамках реализации утвержденной в 2023 году Программы приоритетного проезда общественного транспорта на период 2024-2026 годов по многочисленным просьбам жителей Приморского района.

Благодаря организации приоритетного движения на этих участках улично-дорожной сети ускорят движение 30 маршрутов городского наземного транспорта. Речь идет о 25 автобусных: №№9, 38, 45, 76, 79, 85, 122, 127, 127М, 134, 134А, 135, 170, 171, 172, 184, 202, 221, 223, 227, 235, 237, 267, 279, 293, и пяти троллейбусных: №№2, 23, 25, 40, 50.

Ранее мы рассказывали о том, что строительство 1-го Предпортового проезда началось на юге Петербурга.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга