Выделенные полосы для общественного транспорта появятся на Комендантском проспекте

Аналогичная разметка, примененная на проспекте Науки, уже показала свою эффективность.

Общественный транспорт на Комендантском проспекте в Петербурге с 2025 года будет двигаться по специально выделенным полосам. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Он подчеркнул, что аналогичная разметка, примененная на проспекте Науки, уже показала свою эффективность, несмотря на то, что не всем участникам движения это нравится. Задержек трамваев на указанном маршруте больше не возникает. До введения выделенной линии трамваи задерживались до полутора часов. Таким образом, выделение отдельных полос для общественного транспорта является эффективным решением, отметил вице-губернатор.

Поляков также напомнил, что 70% населения города пользуются общественным транспортом.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)