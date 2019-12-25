Строительство 1-го Предпортового проезда началось на юге Петербурга

Протяженность дороги составит более 1,2 км.

В Петербурге началось строительство 1-го Предпортового проезда, который будет проходить от улицы Галстяна до улицы Костюшко. Строительные работы осуществляет Setl Group, согласно информации, предоставленной пресс-службой девелопера.

Проект предусматривает, что новая дорога будет проложена параллельно Кубинской улице, вдоль жилых комплексов "Философия на Московской", "Титул" и "Сенат". Протяженность дороги составит более 1,2 км.

Setl Group не только выполняет строительные работы, но и финансирует разработку проектной и рабочей документации. Как сообщает застройщик, дорога будет иметь две полосы движения, а вдоль проезжей части будут оборудованы парковочные места, велосипедная дорожка и тротуар для пешеходов.

На новой дороге планируется установка уличного освещения, светофоров и остановочного павильона для общественного транспорта. Ожидается, что строительство будет завершено в IV квартале 2025 года, после чего дорога будет передана городу безвозмездно.

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Фото: Setl Group