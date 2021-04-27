  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новая улица длиной в 526 метров появится в Приморском районе
Сегодня, 12:29
100
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Новая улица длиной в 526 метров появится в Приморском районе

0 0

Вдоль проезжей части разместят тротуары для пешеходов и парковочные места, еще смонтируют уличное освещение.

В Приморском районе Петербурга застройщик Setl Group начал строить улицу Лидии Зверевой рядом с жилым комплексом "Прайм Приморский". Ее длина составит 526 метров, сообщили в компании 21 марта. 

Двухполосная дорога стартует от Парашютной улицы, пройдет рядом с новым кварталом и завершится разворотным кольцом около спортивного комплекса "Шуваловский лед". Вдоль проезжей части разместят тротуары для пешеходов и парковочные места, еще смонтируют уличное освещение. 

Дорога улучшит транспортную доступность ЖК. Получить разрешение на ввод планируется в I квартале следующего года. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге между Приморским и Выборгским районами появится новая улица. 

Фото: пресс-служба Setl Group

Теги: новая улица, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии