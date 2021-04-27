Новая улица длиной в 526 метров появится в Приморском районе

Вдоль проезжей части разместят тротуары для пешеходов и парковочные места, еще смонтируют уличное освещение.

В Приморском районе Петербурга застройщик Setl Group начал строить улицу Лидии Зверевой рядом с жилым комплексом "Прайм Приморский". Ее длина составит 526 метров, сообщили в компании 21 марта.

Двухполосная дорога стартует от Парашютной улицы, пройдет рядом с новым кварталом и завершится разворотным кольцом около спортивного комплекса "Шуваловский лед". Вдоль проезжей части разместят тротуары для пешеходов и парковочные места, еще смонтируют уличное освещение.

Дорога улучшит транспортную доступность ЖК. Получить разрешение на ввод планируется в I квартале следующего года.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге между Приморским и Выборгским районами появится новая улица.

Фото: пресс-служба Setl Group