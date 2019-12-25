В Петербурге между Приморским и Выборгским районами появится новая улица

Заказчик – ООО "Специализированный застройщик "Легенда Черной речки".

В Петербурге стартуют общественные обсуждения проектов планировки и межевания территории в Колпинском, Выборгском и Приморском районах. Об этом рассказали в комитете по градостроительству и архитектуре (КГА) Северной столицы.

Представлено несколько предложений, одно из них – линейный объект регионального значения "Железнодорожный путь необщего пользования от железнодорожной станции Ижоры до границ земельного участка с кадастровым номером 78:37:0017401:3". Второе – новая улица от Белоостровской улицы до Кантемировской улицы, проект подготовлен по заказу ООО "Специализированный застройщик "Легенда Черной речки".

Обсуждения состоятся с 18 февраля по 19 марта.

Предложения и замечания по проектам, а также обосновывающие материалы к предложениям можно подать в период проведения экспозиции через официальный сайт или в письменной форме в адрес комитета. Пресс-служба КГА Петербурга

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)