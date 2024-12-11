Подготовка к строительству путепровода на трассе М-32 началась в Петербурге

Путепровод длиной в километр будет поддерживаться 23 монолитными железобетонными опорами.

Первая партия металлических конструкций для строительства путепровода через железнодорожную линию на Сестрорецк прибыла на трассу М-32 с тюменского завода. Эти элементы станут основой пролетов будущего сооружения. Из-за их значительных габаритов транспортировка осуществляется частями и специализированным транспортом, а разгрузка производится мощными кранами, иформирует телеканал "Санкт-Петербург".

Путепровод длиной в километр будет поддерживаться 23 монолитными железобетонными опорами. Проект включает восемь съездов, в том числе на Приморское шоссе. Установка этих массивных элементов будет осуществляться поэтапно. Вероятно, монтаж будет проводиться не целыми конструкциями, а отдельными секциями, которые впоследствии соберут и укрепят на месте, объяснил технический руководитель проекта Александр Смирнов.

Строительство магистрали М-32 протяженностью почти 8 километров финансируется из городского бюджета, её открытие планируется в 2027 году. Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, новая дорога обеспечит дополнительные въезды на федеральные трассы, повысит доступность делового центра в Лахте, разгрузит Приморский район и в будущем, совместно с магистралями М-1 и М-49, создаст удобные маршруты к курортной зоне "Санкт-Петербург Марина".

Видео: Telegram / Александр Беглов