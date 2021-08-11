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Вслед за пожарами в Турцию пришло наводнение

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Ливни начались в северной части Турции во вторник, 10 августа и вызвали наводнение.

Из-за сильных ливней в турецких провинциях Синоп, Бартын, Карабюк и Кастамон водителям пришлось бросить свои автомобили. Местные жители оказались заблокированы в своих домах, проводятся операции по их спасению.

Daily Sabah сообщает, что из-за разгула стихии 80-летняя женщина пропала без вести. Также управление по ЧС Турции сообщило о 13 пострадавших в результате обрушения моста в провинции Бартын.

Напомним, что Турция только оправилась от масштабных лесных пожаров.

Видео: Telegram / LIFE SHOT

Теги: наводнения, турция
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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