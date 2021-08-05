Лесной пожар на западе Турции достиг ТЭС около города Милас

Лесной пожар на западе Турции достиг теплоэлектростанции около города Милас. Этот населенный пункт располагается в провинции Мугла на западе страны.
Пламя распространилось на ТЭЦ... Производится эвакуация всех со станции, в связи с чем звучат сирены.
аявление мэрии города
В интервью местному телеканалу A Haber турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган признал, что расположенной в Миласе ТЭЦ угрожает опасность. При этом он уточнил, что ликвидировать пламя в окрестностях объекта будет проще, если в регионе перестанут дуть сильные ветра. Сейчас стихия усложняет работу экстренных ведомств.
Напомним, что за последние семь дней пожарные смогли локализовать 172 из 187 очагов возгорания в 30 провинциях Турции. Муглу является курортным регионом. Сейчас из опасных территорий эвакуируют туристов.
Эрдоган поблагодарил Путина и лидеров других стран за помощь в тушении пожаров.
Видео: Youtube/Yenigün Gazetesi Muğla, World End Apocalypse
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