  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бастрыкин взял на контроль дело об избиении юноши в Ленобласти
Сегодня, 14:59
188
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении юноши в Ленобласти

0 0

Также родители виновного лица высказывали угрозы.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки в связи с обращением женщины по факту противоправных действий в отношении ее сына-подростка в Ленобласти. 

Как рассказали в ведомстве, местная жительница, являющаяся матерью-одиночкой, обратилась в следком с информацией о том, что сына избили другие несовершеннолетние. Также родители виновного лица высказывали угрозы. 

Подчеркивается, что обращения в соответствующие инстанции не дали результатов. Следственными органами СК РФ по Ленобласти проводится проверка. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: задержаны подростки, избившие мужчину в квартире на проспекте Ветеранов. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: избиение, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии