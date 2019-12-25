Бастрыкин взял на контроль дело об избиении юноши в Ленобласти

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки в связи с обращением женщины по факту противоправных действий в отношении ее сына-подростка в Ленобласти.
Как рассказали в ведомстве, местная жительница, являющаяся матерью-одиночкой, обратилась в следком с информацией о том, что сына избили другие несовершеннолетние. Также родители виновного лица высказывали угрозы.
Подчеркивается, что обращения в соответствующие инстанции не дали результатов. Следственными органами СК РФ по Ленобласти проводится проверка.
