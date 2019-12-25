Задержаны подростки, избившие мужчину в квартире на Ветеранов

Против обоих молодых людей возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 161 УК РФ ("грабёж").

В пятницу, 31 октября, в 12:44, в полицию Кировского района поступило обращение от 38-летнего мужчины, прживающего в доме на проспекте Ветеранов, который сообщил, что двое неизвестных избили его в квартире, повредили личные бумаги и похитили денежные средства. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Выехавшие на место сотрудники полиции выяснили, что преступление совершили несовершеннолетние знакомые потерпевшего, проникшие в квартиру и нанесшие удары хозяину в ходе давно возникшего конфликта. Наряду с телесными повреждениями злоумышленники уничтожили некоторые документы и забрали из карманов брюк заявителя 800 рублей.

Пострадавший отказался от оказания медицинской помощи. В этот же день в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали у дома №1 на проспекте Ветеранов 17-летнего соседа потерпевшего, подозреваемого в грабеже. Спустя час недалеко от дома №4 на Дачном проспекте был задержан его 14-летний приятель. Против обоих молодых людей возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 161 УК РФ ("грабёж").

Несовершеннолетние задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Фото: Piter.TV