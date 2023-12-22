Роспотребнадзор назвал петербуржцам симптомы нарушения углеводного обмена

Нарушение метаболизма углеводов является распространенной проблемой.

Стали известны симптомы нарушения углеводного обмена. Ими поделились в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу 10 февраля.

Углеводный обмен – процессы, которые происходят в организме при поступлении углеводов. Речь идет об усвоении, их расщеплении и образовании конечных продуктов. Нарушение метаболизма углеводов является распространенной проблемой.

Причем под этим диагнозом могут подразумеваться различные заболевания. Например, наследственная непереносимость фруктозы. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

К признакам нарушения углеводного обмена относят одышку, повышение уровня артериального давления, избыточный вес, повышение аппетита, сухость кожи либо, наоборот, потливость.

В случае, если вы подозреваете у себя нарушение метаболизма углеводов, необходимо обратиться к терапевту. После он направит на анализы или к профильному специалисту. Кроме того, отмечается, что самолечением лучше не заниматься.

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