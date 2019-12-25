Напавшим на 16-летнего в Яблоновском саду избрали меры пресечения

Подросткам с пневматическим оружием, напавшим на юношу, в зависимости от их вовлеченности в преступление назначили домашний арест или запрет определенных действий.

Невский районный суд избрал меру пресечения пятерым несовершеннолетним фигурантам дела о хулиганстве и разбое. Напомним, что, согласно версии следствия, на территории Яблоновского сада группа подростков совершила вооруженное нападение на 16-летнего мальчика с целью хищения его имущества. Злоумышленники причинили потерпевшему материальный ущерб на сумму более 49 тыс рублей.

Сегодня нескольким фигурантам данного дела были избраны меры пресечения, – сообщают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Большинство подростков в качестве меры пресечения получили запрет определенных действий. В частности, четверо злоумышленников не смогут выходить за пределы места проживания с 22 до 6 часов и посещать массовые мероприятия, общаться с участниками по делу, пользоваться интернетом, средствами связи, а также получать или отправлять что-либо по почте. Запрет продлится до 29 и 30 января следующего года. Одному из подростков вопреки ходатайству следствия назначили домашний арест.

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Фото: Piter.TV