В Самарской области потолок упал на детей в школе

В результате обрушения потолочных плит пострадали три девочки.

В поселке Нагорный Самарской области потолок упал на детей в школе. Об этом сообщил телеканал "360".

Инцидент произошел в школьном туалете. В результате обрушения потолочных плит пострадали три девочки. Их забрали прибывшие на место происшествие медики скорой помощи. Сейчас школьницы находятся в больнице на обследовании. Причины обрушения потолка не называются.

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Видео: 360.ru