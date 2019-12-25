Автожурналист Кадаков объяснил, почему цены на автомобили могут вырасти до конца года

По словам эксперта, импортерам автомобилей невыгоден низкий курс рубля.

Автожурналист Максим Кадаков объяснил, почему цены на автомобили могут вырасти до конца года. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, на рост цен влияет курс рубля. Он подчеркнул, что импортерам автомобилей невыгоден низкий рубль. При этом Кадаков отметил, что на автомобили, на которые нет спроса, бессмысленно повышать цены. Эксперт добавил ,что продавцы будут нащупывать некую цену, которая будет выгодна и им, и покупателям.

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Фото: Piter.tv