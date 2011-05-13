Напавшего с ножом на покупателей "Окея" на Космонавтов отправят на принудительное лечение

Мужчине вменяют ч. 3 ст. 30, пп. "а", "б", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

В Петербурге завершили следствие по уголовному делу, которое касается незаконных действий мужчины. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, пп. "а", "б", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), рассказали в ГСУ СК РФ по городу 28 апреля.

Напомним, в октябре 2024 года 45-летний фигурант напал на посетителей и сотрудников гипермаркета "Окей" на проспекте Космонавтов с ножом. Были ранены пятеро.

Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у напавшего хроническое психическое расстройство, лишавшее его возможности осознавать и контролировать свои действия. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

В отношении злоумышленника вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера.

Ранее на Piter.TV: убийство мужчины сыном на Бухарестской обернулось уголовным делом.

Видео, фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга