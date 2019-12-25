Конфликт из-за шума на улице Шостаковича привел к уголовному делу

По факту нападения сотрудника магазина на жительницу улицы Шостаковича, 3, возбудили уголовное дело по статье "Побои". Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.
По версии следствия, 6 июля 25-летняя женщина попросила вести себя потише в вечернее время, на что мужчина отреагировал крайне агрессивно. Работник магазина применил к ней физическую силу, девушке потребовалась госпитализация. Инцидент попал на видео.
7 июля подозреваемого задержали. Им оказался 25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.
Ситуация находится на контроле прокуратуры. Подозреваемому изберут меру пресечения.
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Фото: Мегаполис
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