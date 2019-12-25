Появились подробности нападения двух хулиганов на мигрантов в Мурино

На месте задержания молодых людей были обнаружены предметы с нацистской символикой.

Петербургским отделением МВД были установлены обстоятельства нападений на двух мигрантов в Мурино. Два молодых человека – уроженцы Новгородской области и Краснодарского края – спланировали свою "операцию" и почти одновременно напали на иностранцев в разных точках населенного пункта, – сообщают в пресс-службе петербургской полиции.

Один из нападавших, 18-летний юноша родом из Новгорода, распылил содержимое перцового баллончика в лицо 28-летнего работника шаурмечной на Центральной улице Мурино. Через 15 минут его товарищ и сверстник совершил аналогичное по отношению к 37-летнему курьеру-мигранту у дома №34 по улице Шоссе в Лаврики.

Правоохранители установили, что преступления были совершены по мотивам национальной ненависти. На месте проживания хулиганов были обнаружены предметы с нацистской символикой.

По обоим фактам хулиганских действий следователями СУ УМВД России по Всеволожскому району были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (Хулиганство). МВД Санкт-Петербурга

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Видео: МВД Санкт-Петербурга