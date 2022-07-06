В Подмосковье задержан мужчина, совершивший разбой из-за некачественной сметаны

Мужчина решился за ограбление из-за того, что ему продали некачественный товар.

Мужчина, совершивший разбой якобы из-за продажи ему некачественной сметаны, задержан в Московской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления полиции. Известно, что злоумышленник в дневное время через незапертую дверь зашел в дом к 64-летней местной жительнице из села Ярополец Волоколамского городского округа.

Угрожая ей предметом, похожим на травматический пистолет, он ударил её несколько раз по голове, сорвал с шеи две золотые цепочки с кулоном, снял золотое кольцо и вытащил денежные средства из кошелька, который лежал в сумке в прихожей. пресс-служба МВД РФ

Далее вместе с похищенным имуществом грабитель скрылся. Оперативники установили личность подозреваемого. им оказался 45-летний уроженец Самарской области. Мужчина рассказал на допросе, что потерпевшая занималась реализацией на дому молочных товаров. Она якобы продала клиенту некачественную сметану, поэтому и стала жертвой разбоя. Похищенное имущество фигурант расследования продал, а вырученные денежные средства успел потратить Ведется уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ. Злоумышленник находится под стражей

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Фото и видео: МВД медиа