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Задержаны молодые люди, напавшие на приезжих продавца и курьера в Мурино
Сегодня, 9:44
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Задержаны молодые люди, напавшие на приезжих продавца и курьера в Мурино

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Были возбуждены уголовные дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Задержаны трое молодых людей, которые напали на мигрантов в Мурино. Об этом пишет "Фонтанка" 21 февраля. 

Напомним, в полицию сообщали о двух случаях нападения. Первый из них произошел 21 января на улице Шоссе в Лаврики, пострадал 28-летний курьер. По подозрению в совершении этого преступления задержали 18-летнего уроженца Армавира. 

А второе нападение случилось на Центральной улице в тот же день, потерпевшим оказался 37-летний сотрудник магазина выпечки из Узбекистана. Подозреваемые – товарищи в возрасте 18 и 22 лет. Процессуально задержан только младший. 

Возбуждены уголовные дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге в 2024 году организация незаконной миграции выросла на треть. 

Фото: Piter.TV

Теги: мурино, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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