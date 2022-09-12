Задержаны молодые люди, напавшие на приезжих продавца и курьера в Мурино

Были возбуждены уголовные дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Задержаны трое молодых людей, которые напали на мигрантов в Мурино. Об этом пишет "Фонтанка" 21 февраля.

Напомним, в полицию сообщали о двух случаях нападения. Первый из них произошел 21 января на улице Шоссе в Лаврики, пострадал 28-летний курьер. По подозрению в совершении этого преступления задержали 18-летнего уроженца Армавира.

А второе нападение случилось на Центральной улице в тот же день, потерпевшим оказался 37-летний сотрудник магазина выпечки из Узбекистана. Подозреваемые – товарищи в возрасте 18 и 22 лет. Процессуально задержан только младший.

Возбуждены уголовные дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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Фото: Piter.TV