В Мурино неизвестные напали на продавца и курьера

Возбуждены уголовные дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские разыскивают напавших на продавца и курьера в Мурино, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе мониторинга интернета 19 февраля правоохранители выявили два видео, на которых зафиксированы нападения на сотрудника магазина выпечки на Центральной улице и курьера на улице Шоссе в Лаврики. Пострадавшие в возрасте 37 и 28 лет обратились в полицию Всеволожского района.

Возбуждены уголовные дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец предстанет перед судом за избиение матери из-за упреков.

Фото: Piter.TV