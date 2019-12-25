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В Мурино неизвестные напали на продавца и курьера
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В Мурино неизвестные напали на продавца и курьера

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Возбуждены уголовные дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские разыскивают напавших на продавца и курьера в Мурино, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе мониторинга интернета 19 февраля правоохранители выявили два видео, на которых зафиксированы нападения на сотрудника магазина выпечки на Центральной улице и курьера на улице Шоссе в Лаврики. Пострадавшие в возрасте 37 и 28 лет обратились в полицию Всеволожского района. 

Возбуждены уголовные дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец предстанет перед судом за избиение матери из-за упреков. 

Фото: Piter.TV

Теги: нападение, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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