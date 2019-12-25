В Петербурге в 2024 году организация незаконной миграции выросла на треть

Въезд в РФ закрыли более чем 38 тыс. мигрантов, выдворили и депортировали около 14 тыс. приезжих.

В Законодательном Собрании Петербурга выступил с отчетом за 2024 год начальник ГУ МВД России по региону Роман Плугин. В том числе, он рассказал о тезисах, связанных с миграционными процессами.

В прошлом году в Северной столице проводились мероприятия по соблюдению законности и исключению посреднических услуг при получении приезжими сертификатов о владении русским языком. Провалили испытания более 19,5 тыс. человек.

Кроме того, органы внутренних дел приняли свыше 4,5 тыс. решений о сокращении срока временного пребывания. Въезд в РФ закрыли более чем 38 тыс. мигрантов, выдворили и депортировали около 14 тыс. приезжих.

Помимо этого, в течение года задокументировано на 37% больше фактов организации незаконной миграции и практически в шесть раз больше фактов нарушения законодательства при организации въезда и пребывания в стране.

При этом в два раза больше раскрыто преступлений, совершенных преступными группами, и порядка 2,5 тыс. от иностранцев.

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Фото: Piter.TV