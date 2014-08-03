Камеры, распознающие национальность, хотят установить в Петербурге

Будут сравнивать дата-данные, фото и разрешение на пребывание в РФ.

В рамках заседания петербургского правительства глава городского комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов заявил, что ведомство в этом году планирует следить за мигрантами с помощью камер. Устройства оснастят системой распознавания "этнической принадлежности", пишет "Фонтанка".

Будут сравнивать дата-данные, фото и разрешение на пребывание в РФ. Нарушителей хотят выдворять.

Кроме того, в рамках встречи 18 февраля были подведены итоги работы комитета в 2024 году. В частности, провели конкурс "Многогранный Петербург". Приезжие участники исполняли песни на русском языке и танцевали под российскую музыку. В мероприятии задействовали свыше 5 тыс. человек.

Ранее мы рассказывали о том, что в РФ вступили в силу новые ограничения для мигрантов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)