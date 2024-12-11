Полицейские задержали петербуржца, напавшего на медиков в доме на Искровском проспекте

У медиков зафиксированы сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.

Полицейские оперативно задержали жителя Васильевского острова, напавшего на медиков в доме на Искровском проспекте.

По данным МВД, вечером 29 января в полицию обратился фельдшер скорой. Он сообщил, что его и его 33-летнего коллегу в подъезде дома 15 корпус 2 по Искровскому проспекту ударил неизвестный, когда они прибыли на сообщение, что в подъезде лежит неизвестный мужчина. После нападения мужчина скрылся.

У медиков зафиксированы сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.

Полицейскими оперативно предполагаемый нападавший был задержан: 39-летний житель Васильевского острова. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства и привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту нападения на медиков на Школьной улице.

Фото: Piter.TV