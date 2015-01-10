Мужчина, избивший пенсионерку на набережной Фонтанки, отправлен в СИЗО

Рецидивиста задержали накануне, вину он признал.

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 2 ноября в отношении местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 4 сентября.

Напомним, 30 августа злоумышленник, находясь в парадной дома на набережной реки Фонтанки, избил незнакомку. Мужчину задержали накануне, вину он признал.

Ранее фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, задержанный нарушил другую меру процессуального принуждения по ч. 1 ст. 166 УК РФ – обязательство о явке.

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Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга