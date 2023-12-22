Бастрыкин поручил провести проверку нападения на аниматора с голубями в Петербурге

Ведомство бездействия сотрудников полиции обратили внимание на бездействия сотрудников полиции.

Следственный комитет Петербурга и области проведет проверку по факту бездействия сотрудников полиции во время нападения на аниматора с голубями возле Ленинградского зоопарка. Информацию об этом передаёт пресс-службы ведомства.

Напомним, что в центре Петербурга произошла стычка между аниматорами, так называемыми конкурирующими "кланами голубиной мафии". Десять-двенадцать человек попытались помешать работе аниматора, распылив перцовый баллончик в его лицо.

Задержаны трое подозреваемых - местный житель, иностранец и молодой человек из Тосно. На них составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Ранее мы сообщили о том, что Бастрыкин проверит обстоятельства получения травм 10-летней девочкой в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ