Бастрыкин поручил провести проверку нападения на аниматора с голубями в Петербурге

Следственный комитет Петербурга и области проведет проверку по факту бездействия сотрудников полиции во время нападения на аниматора с голубями возле Ленинградского зоопарка. Информацию об этом передаёт пресс-службы ведомства.
Напомним, что в центре Петербурга произошла стычка между аниматорами, так называемыми конкурирующими "кланами голубиной мафии". Десять-двенадцать человек попытались помешать работе аниматора, распылив перцовый баллончик в его лицо.
Задержаны трое подозреваемых - местный житель, иностранец и молодой человек из Тосно. На них составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Ранее мы сообщили о том, что Бастрыкин проверит обстоятельства получения травм 10-летней девочкой в Петербурге.
Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ
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