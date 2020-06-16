НАК: в РФ предотвратили 44 теракта в 2020 году

Также задержали более 800 бандитов.

В России сотрудниками ФСБ в прошлом году были предотвращены 44 теракта. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин во время пресс-конференции.

По его словам, в 2020 году были пресечены 96 бандитских нападений, а также раскрыта конспирация более 70 террористических ячеек. В ходе оперативной работы сотрудниками ФСБ было задержано более 800 бандитов, а также уничтожено 156 оружейных тайников.

По словам Кулягина, согласно опросу, более 60 процентов жителей России положительно оценивают работу российских спецслужб по борьбе с терроризмом.

Ранее НАК заявил о появлении банд-однодневок, создаваемых для совершения одного теракта.

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