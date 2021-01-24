Гладков рассказал об ограничениях во время режима КТО в Белгородской области

В регионе указали, что объявят об ограничениях в течение дня.

В ночное время Национальным антитеррористическим комитетом (НАК) России на территории Курской, Брянской и Белгородских областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Соответствующей информацией в социальных сетях с подписчиками поделился местный губернатор Вячеслав Гладков. Российский чиновник заметил, что эти сведения означают, что с сегодняшнего дня, 10 августа, будут устанавливаться отдельные ограничения на передвижения населения, а также осуществляться проверки документов в местах, в которых существует угроза совершения противником террористических актов.

Мы будем подробно рассказывать как на уровне правительства области, так и на уровнях отдельных муниципальных образований, где эти ограничения будут вводиться. Вячеслав Гладков, глава региона

Эксперт добавил, что ограничения и режим КТО будут сняты после нормализации обстановки.

В Белгородской области из-за атак ВСУ за сутки пострадали 16 человек.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков