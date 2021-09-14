В Белгородской области из-за атак ВСУ за сутки пострадали 16 человек

Глава региона раскрыл подробности недавних атак ВСУ.

На территории Белгородской области из-за атак Вооруженных сил Украины за минувший день пострадали 16 местных жителей. Соответствующей информацией в социальных сетях с подписчиками поделился местный губернатор Вячеслав Гладков. Российский чиновник уточнил, что регион был атакован противников за сутки 86 раз. В настоящее время 13 человек находятся в медицинских учреждениях.

За вчерашний день область была 86 раз атакована - обстрелы и атаки беспилотников. 16 мирных жителей пострадали, 13 до сих пор находятся в медицинских учреждениях, один тяжело ранен. Вячеслав Гладков, глава региона

Вячеслав Гладков отметил, что жизни пострадавшего ничего не угрожает.

А 6 августа в Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали 12 человек.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков