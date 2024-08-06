Глава региона раскрыл подробности о последствиях недавнего удара ВСУ.

В результате атак Вооруженных сил Украины за минувший день на территории Белгородской области пострадали 12 человек. Соответствующей информацией в социальных сетях с подписчиками поделился местный губернатор Вячеслав Гладков. Российский чиновник заметил, что на лечении остаются восемь пациентов, а остальные - после оказания им медицинской помощи отправлены по домам. Жертвой трагедии стал один местный житель. Он погиб в результате атаки беспилотника от армии киевского режима. Чиновник заметил, что порядка 2,5 тысяч местных жителей, которые за последнее время получили ранения средней и легкой степени тяжести, а также чьи дома были разрушены во время обстрелов, сейчас отправлены властями в пансионаты и санатории Крыма и Тульской области.

ВСУ атаковали село Ясные Зори Белгородского района. В результате прямого попадания снаряда полностью сгорел легковой автомобиль и посечен один частный дом Вячеслав Гладков, глава региона

Сегодня псле атак дронов и сбросов взрывных устройств с БПЛА противников загорелись гараж с находящимся внутри автомобилем и еще два легковых транспортных средства. Силами добровольной пожарной дружины воспламенения оперативно ликвидированы. Дополнительно ВСУ удары выбили окна в трех квартирах одного многоквартирного дома. Осколками оказались повреждены частный дом и восемь машин.

В Белгороде намерены возобновить работу учреждений культуры и спорта.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков