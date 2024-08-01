В Белгороде намерены возобновить работу учреждений культуры и спорта

Вячеслав Гладков рассказал о решении властей.

Оперативный штаб 30 июля на территории Белгородской области принял решение о возобновлении работы местных учреждений культуры, спорта и дополнительного образования. Соответствующей информацией в социальных сетях с подписчиками поделился местный губернатор Вячеслав Гладков. Российский чиновник добавил, что с первого августа в два раза увеличены ежемесячные выплаты на аренду жилья для семей, отселенных из приграничных сел региона. Речь идет о 20 и 30 тысячах рублей для многодетных семей. В настоящее время такой поддержкой со стороны властей пользуются свыше 1,2 тысячи семей.

Принято решение о возобновлении работы учреждений культуры, учреждений спорта и учреждений дополнительного образования в Белгороде при соблюдении всех необходимых мер безопасности и с письменного согласия родителей. Вячеслав Гладков, глава региона

В Белгородской области за неделю восстановили более 700 домов и квартир.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков