  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:00
107
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Белгородской области за неделю восстановили более 700 домов и квартир

0 0

Вячеслав Гладков рассказал о работе по восстановлению региона после атак ВСУ.

736 частных домов и квартир, которые были повреждены в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины на территории Белгородской области, местные специалисты отремонтировали за минувшую неделю. Соответствующей информацией в социальных сетях с подписчиками поделился местный губернатор Вячеслав Гладков. Российский чиновник заметил, что за последние два с половиной года атак, совершаемых армией киевского режима по региону нашей страны, оказались разрушенными или поврежденными свыше 30 тысяч квартир и домов.

На сегодняшний день восстановили более 24 тысяч. <…> Люди, которые пострадали, требуют быстрой помощи. Стараемся делать все, что от нас зависит

Вячеслав Гладков, глава региона

В Белгородской области в многоэтажках установят 200 контроллеров.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков

Теги: белгородская область, восстановление, всу, вячеслав гладков, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии