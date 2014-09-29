Вячеслав Гладков рассказал о работе по восстановлению региона после атак ВСУ.

736 частных домов и квартир, которые были повреждены в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины на территории Белгородской области, местные специалисты отремонтировали за минувшую неделю. Соответствующей информацией в социальных сетях с подписчиками поделился местный губернатор Вячеслав Гладков. Российский чиновник заметил, что за последние два с половиной года атак, совершаемых армией киевского режима по региону нашей страны, оказались разрушенными или поврежденными свыше 30 тысяч квартир и домов.

На сегодняшний день восстановили более 24 тысяч. <…> Люди, которые пострадали, требуют быстрой помощи. Стараемся делать все, что от нас зависит Вячеслав Гладков, глава региона

В Белгородской области в многоэтажках установят 200 контроллеров.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков