В Белгородской области в многоэтажках установят 200 контроллеров

Вячеслав Гладков рассказал о назначении таких устройств для опасных районов.

Установка контроллеров на двери многоквартирных домов, находящихся на территории Белгородской области, которые будут открывать подъезды при угрозе ракетной опасности, начнется с сегодняшнего дня, 27 июля. Соответствующей информацией в социальных сетях с подписчиками поделился местный губернатор Вячеслав Гладков.

С сегодняшнего дня начинаем установку контроллеров на двери в многоквартирных домах, которые позволяют во время объявления ракетной опасности автоматически открываться дверям. На каждой из них будет табличка: "Ракетная опасность! Дверь открыта". Вячеслав Гладков, глава региона

Российский чиновник добавил, что сейчас местными властями закуплено 200 таких контроллеров. В первую очередь такие устройства будут установлены на наиболее обстреливаемых территориях, которым угрожают атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Вячеслав Гладков заметил, что по Шебекинскому округу специалисты установят 950 контроллеров.

Порядка 14 тыс. белгородских детей находятся в лагерях отдыха за пределами региона.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков