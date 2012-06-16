НАК заявил о появлении банд-однодневок, создаваемых для совершения одного теракта

В ведомстве рассказали о работе спецслужб по предотвращению терактов в России.

Национальный антитеррористический комитет заявил о появлении банд-однодневок, создаваемых для совершения одного теракта. Такое заявление на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" сделал руководитель информационного центра НАК Андрей Пржездомский. По данным специалиста, сейчас на смену организованным подпольным группировкам приходят "спящие ячейки", призванные совершить единственный теракт в тот месте, в котором были сформированы.

Организационное бандитское подполье, по сути дела, уничтожено. Этой системы с иерархией и управленческой структурой на сегодня нет. На это место заступили фактически банды-однодневки. Андрей Пржездомский, официальный представитель НАК РФ

Эксперт напомнил, что установкой новых террористических формирований является лозунг: "там, где находится, там и воюет". В сложившейся обстановке задачей для отечественных спецслужб является ликвидация таких ячеек в регионах до того, как они успеют подготовить взрыв или поджог в местах массового скопления граждан.

В Дагестане ликвидировали боевика, планировавшего теракт.

Фото: Piter.tv