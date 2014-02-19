В ходе КТО в Дагестане нейтрализовали четырех боевиков

Силовики нашли схрон с оружием, который прятали террористы в российском регионе.

Четыре террориста были нейтрализованы в ходе контртеррористической операции, проводимой на территории Дагестана. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Национального антитеррористического комитета (НАК). На месте вооруженного противостояния и в расположенном поблизости тайнике российские силовые структуры нашли гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и снаряды к оружию. В НАК уточнили, что преступная деятельность боевиков координировалась запрещенной на территории России международной террористической организацией "Исламское государство"*. Оперативники не допустили того, чтобы в ходе КТО пострадали местное население и личный состав.

В результате проведенной ночью 5 марта оперативным штабом НАК в Дагестане контртеррористической операции нейтрализованы четверо бандитов, планировавших совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в Каспийске. сообщение от НАК России

Напомним, что администрация Махачкалы сообщила о том, что в поселке Семендер в пригороде столицы Дагестана власти ввели режим КТО. Воперативном штабе республики добавили, перед этим неизвестные оказали вооруженное сопротивление правоохранительным органам.

В Воронеже россиянина арестовали за передачу СБУ данных о военном объекте.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости