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В Воронеже россиянина арестовали за передачу СБУ данных о военном объекте

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Мужчина во время допроса рассказал о своем преступлении.

Российское силовое ведомство задержала на территории города Воронеж по подозрению в государственной измене 33-летнего мужчину. Предположительно, фигурант расследования занимался тем, что передавал Службе безопасности Украины сведения о работе местного военного объекта. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ.

В Воронеже по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, задержан гражданин РФ 1991 года рождения.

ЦОС ФСБ РФ

В надзорной структуре уточнили, что в 2024 году россиянин в инициативном порядке  установил контакт с иностранным представителем от киевского режима. Такое решение мужчина принял ради корыстной заинтересованности. Через мессенджер WhatsApp* ( * - принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ) он передал украинской разведке сведения о деятельности режимного объекта, которые могут быть использованы противником против Вооруженных сил нашего государства. Сейчас подозреваемый отправлен под стражу.

В Орехово-Зуево уроженец Северного Кавказа обвиняется в финансировании терроризма.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: воронежская область, госизмена, сбу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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