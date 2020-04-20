Мужчина во время допроса рассказал о своем преступлении.

Российское силовое ведомство задержала на территории города Воронеж по подозрению в государственной измене 33-летнего мужчину. Предположительно, фигурант расследования занимался тем, что передавал Службе безопасности Украины сведения о работе местного военного объекта. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ.

В Воронеже по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, задержан гражданин РФ 1991 года рождения. ЦОС ФСБ РФ

В надзорной структуре уточнили, что в 2024 году россиянин в инициативном порядке установил контакт с иностранным представителем от киевского режима. Такое решение мужчина принял ради корыстной заинтересованности. Через мессенджер WhatsApp* ( * - принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ) он передал украинской разведке сведения о деятельности режимного объекта, которые могут быть использованы противником против Вооруженных сил нашего государства. Сейчас подозреваемый отправлен под стражу.

В Орехово-Зуево уроженец Северного Кавказа обвиняется в финансировании терроризма.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России