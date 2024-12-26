В Орехово-Зуево уроженец Северного Кавказа обвиняется в финансировании терроризма

ФСБ, Росгвардия и СК РФ рассказали о задержании сторонника запрещенной в нашей стране террористической организации.

На территории Орехово-Зуево уроженец Северного Кавказа обвиняется в финансировании терроризма. Соответствующее заявление сделали через социальные сети представители Следственного комитета России и регионального управления ФСБ по столице и Московской области. Известно, что под подозрением оказался 22-летний юноша. В настоящее время молодому человеку предъявлено обвинение по части 1.1. статьи 205.1 УК РФ. Операция по задержанию злоумышленника проводилась силовиками при поддержке Росгвардии.

По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сбор и закрепление доказательств продолжается. пресс-служба СК РФ по региону

В силовом ведомстве отметили, что в период с мая по август 2024 года обвиняемый, находясь на территории городского округа, осуществлял финансирование структурного подразделения международной организации боевиков, деятельность которой запрещена на территории России. Таким образом фигурант расследования оказывал материальную поддержку террористам в осуществлении преступных деяний в нашем государстве.

СК возбудил дело из-за разжигания ненависти к россиянам в Абхазии.

Фото и видео: ГСУ СК по Московской области