Канал контрабанды оружия в Россию из Таиланда пресекла полиция Северо-Кавказского региона и ФСБ

Полиция задержала троих подозреваемых-экстремистов.

Российские правоохранительные органы по Северо-Кавказскому региону совместно со специалистами из ФСБ пресекли канал контрабанды оружия. Соответствующее заявление опубликовано в социальных сетях пресс-службы регионального управления полиции. Известно, что незаконное перемещение происходило на территорию нашего государства из Таиланда. По подозрению в совершении преступления задержаны трое приверженцев экстремистского движения. Речь идет о юноше 2000 года рождения и двух молодых людях 2003 года рождения. Криминальные подельники начали заниматься противоправной деятельностью в 2023 году. Один из злоумышленников закупал пистолеты марки Glock за границей, затем разбирал вооружение на составные части и отправлял их посылкой вместе с бытовой техникой при помощи услуг транспортной компании в Москву. Далее его сообщники пересылали коробки в Ингушетию, где далее проводилась сборка оружия.

Обнаружили и изъяли четыре пистолета Glock из оборудованного контрабандистами тайника в селе Сурхахи. У младшего из фигурантов также был найден и изъят автомат. пресс-служба МВД РФ

Ведется уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ. В настоящее время полиция устанавливает личности других участников преступной группы.

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Фото и видео: МВД Медиа