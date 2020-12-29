СК возбудил дело из-за разжигания ненависти к россиянам в Абхазии

В Абхазии 1 марта стартовал второй тур президентских выборов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ряду статей УК РФ, включая статью "Терроризм", после нападения на избирательный участок в Абхазии. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Поводом для возбуждения дела стали "факты совершенных правонарушений и преступлений в отношении граждан России, имеющих также гражданство Абхазии".

По данным Следственного комитета России, во время второго тура выборов президента Абхазии и последующего подсчёта голосов были зафиксированы нападения на россиян, угрозы их жизни, воспрепятствование волеизъявлению, в том числе путём порчи урн с бюллетенями. В одном из случаев сотрудники правоохранительных органов подверглись обстрелу из автоматического оружия.

Часть нападавших задержана, личность одного из них установлена, который был ранен в ходе ответного огня абхазских силовиков и находится в больнице. Личности других участников преступления устанавливаются. В СК России также сообщили, что продолжают расследовать уголовное дело об угрозах в адрес проживающих в Абхазии русских, армян и абхазов с российским гражданством.

Ранее Piter.TV сообщал, что уголовное дело об убийстве матери и ребенка возбуждено в Хакасии.

Фото: Следственный комитет РФ