Следователи нашли тело предполагаемого преступника.

Уголовное дело об убийстве матери и ребенка возбуждено в Хакасии. Известно, что 27 февраля 2025 года в надзорное ведомство поступило сообщение об обнаружении в жилом доме, расположенном по улице Северная села Бирикчуль Аскизского района Республики Хакасия тел 30-летней женщины и ее восьмилетнего сына с признаками насильственной смерти. Такие сведения через социальные сети опубликовали сотрудники пресс-службы Следственного комитета по региону. В результате специалисты возбудили уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет об убийстве двух лиц, включая малолетнего ребенка,заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

В доме по улице Власова села Бирикчуль Аскизского района Республики Хакасия обнаружено тело 37-летнего сожителя женщины. пресс-служба СК РФ

По имеющимся данным от СК РФ, ранее женщина сожительствовала с предполагаемым подозреваемым. Мужчина являлся отцом мальчика. В настоящее время пара не жила совместно. Возможной причиной бытового конфликта стало взыскание с мужчины алиментов на содержание ребенка.

На советника главы администрации Красноярска завели уголовное дело.

Фото и видео: Следственный комитет России по Красноярскому краю и Хакасии