На советника главы администрации Красноярска завели уголовное дело

В местных СМИ сообщили, что речь идет об Артуре Арутюняне.

Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело в отношении советника главы администрации Артура Арутюняна. Мужчину подозревают по части 3 статьи 33, пунктам "г" и "е" части 3 статьи 286 УК РФ. Речь идет об организации и руководстве совершения превышения должностных полномочий по предварительному сговору группой лиц. Такие сведения через социальные сети опубликовали сотрудники пресс-службы надзорного ведомства по региону.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю. <…> Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. сообщение СК РФ по Красноярскому краю

Напомним, что в сентябре 2023 года на сайте электронной торговой площадки размещено извещение и документация о проведении аукциона по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений по улице Технологическая в городе Красноярске. Для участия в аукционе поступили заявки от "Асфальтобетонного завода" (АБЗ) и компании "УСК "Сибиряк". По итогам проведенных аукционов в электронной форме победителем признан был первый участник. В ноябре 2023 года между МП "МУК Красноярская" и АО "Асфальтобетонный завод"были заключены два договора купли-продажи недвижимого имущества стоимостью более 4,5 миллиона рублей, а покупателем произведена оплата. В конце ноября - декабре того же года советник главы города дал незаконное указание руководителю департамента городского хозяйства по уклонению от передачи АО "АБЗ" объектов недвижимого имущества, а также призвал к расторжению договоров купли-продажи. Следственные органы установили, что в декабре 2023 года, действуя под руководством Артура Арутюняна, глава департамента городского хозяйства и исполняющий обязанности директора муниципального предприятия "МУК Красноярская" превысила свои должностные полномочия. В АО "АБЗ" были направлены уведомления о расторжении договоров купли-продажи недвижимого имущества.

В Щелково задержаны четверо подозреваемых в торговле новорожденным.

Фото и видео: СУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии