В Щелково задержаны четверо подозреваемых в торговле новорожденным

Супруги, роженица и работник частного медицинского центра задержаны за попытку оформить новорожденного мальчика на имя покупателей.

На территории Щелково задержаны четверо подозреваемых в торговле новорожденным. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления Следственного комитета по Московской области. Известно, что злоумышленниками считаются супруги, сотрудница частного медицинского центра и роженица. Они могут быть причастны в торговле ребенком с использованием поддельных документов.



В надзорном ведомстве узнали, что в феврале 2025 года семейная пара решила купить новорожденного, после чего приступила к поискам продавца ребенка. Подыскав беременную женщину, находившуюся в России незаконно, спруги договорились с ней о продаже за денежное вознаграждение новорожденного, которого та должна была родить в скором времени. Затем будущие родители подыскали частный медицинский центр и врача, которая согласилась за денежное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей помочь с родами и оформлением ребенка.



Врач передала роженице паспорт новоиспеченной матери, а затем предоставила ей медицинский препарат, который спровоцировал у девушки преждевременные роды. Далее медик вызвала "скорую помощь", сообщив ложные сведения о пациентке, для последующего помещения её в городской перинатальный центр. Там девушка родила мальчика под паспортными данными покупательницы. Следователи установили, что 18 февраля 2025 года при выписке из больницы с новорожденным женщина передала ребенка покупателям. В свою очередь супруги переводилией денежные средства на банковскую карту за продажу.

После передачи ребенка и получения вознаграждения все участники купли-продажи новорожденного были задержаны оперативными сотрудниками территориальных отделов ФСБ и МВД. пресс-служба СК РФ по Подмосковью

Сейчас с подозреваемыми работают следователи. Новорожденный мальчик временно помещен в больницу.

СКР назвал причину задержания топ-менеджеров "Макфы".

Фото и видео: Следственный комитет по Московской области