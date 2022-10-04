СКР назвал причину задержания топ-менеджеров "Макфы"

Три человека подозреваются в покушении на получение взятки в особо крупном размере, а также в посредничестве во взяточничестве.

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовные дела в отношении руководящих сотрудников компании "Макфа". Директор по закупкам и снабжению, начальник службы закупа зерна и менеджер этой службы в текущий момент подозреваются в покушении на получение взятки в особо крупном размере, а также по статье за посредничестве во взяточничестве. Днем ранее сама организация сообщала о задержании директора по закупкам АО "Макфа" Владлена Паршина.

В надзорном ведомстве полагают, что в период с 1 сентября 2024 по 27 февраля 2025 года должностные лица из компании, действуя по предварительному сговору, планировали получить от коммерческой организации взятку в размере 16 миллионов рублей. Денежные средства представители "Макфы" брали за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. Российские правоохранительные органы задержали подозреваемых после передачи первой части наличных в размере свыше одного миллиона рублей посреднику-сотруднику "Макфы". Установлено, что преступление выявлено представителями регионального управления ФСБ по Челябинской области.

Напомним, что в мае 2024 года суд в городе Челябинске одобрил передачу активов "Макфы" и связанных с ней организаций в пользу государства. Это решение связано с обвинениями в коррупции в адрес бывшего губернатора региона Михаила Юревича и экс-депутата Государственной думы Вадима Белоусова. Следственные органы сочли мужчин бенефициарами компании. В январе инстанция также удовлетворила иск Генеральной прокуратуры о взыскании более 19,7 миллиардов рублей с бывших собственников "Макфы".

Подозреваемый в убийстве 55-летнего знакомого в Павлово предстанет перед судом.

Фото и видео: ФСБ России по региону