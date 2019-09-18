Тело студента СПбГУ, пропавшего две недели назад, найдено в Петергофе

Уроженец Улан-Удэ последний раз выходил на связь с матерью 13 октября.

В Петергофе обнаружили тело 18-летнего студента СПбГУ, который пропал две недели назад. Парня нашли в парке "Сергиевка", на месте работают полицейские и сотрудники МЧС России, пишет 78.ru.

Уроженец Улан-Удэ последний раз выходил на связь с матерью 13 октября. В общежитии тогда сказали, что Ярослав ушел в неизвестном направлении. В его социальных сетях нет ничего подозрительного, суицидальных наклонностей не было. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: пропавшую Дарину Байкову из Ленобласти обнаружили в Карелии. Предварительно, она попала под воздействие телефонных мошенников.

Фото: Piter.TV