  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Тело студента СПбГУ, пропавшего две недели назад, найдено в Петергофе
Сегодня, 11:59
158
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Тело студента СПбГУ, пропавшего две недели назад, найдено в Петергофе

0 0

Уроженец Улан-Удэ последний раз выходил на связь с матерью 13 октября.

В Петергофе обнаружили тело 18-летнего студента СПбГУ, который пропал две недели назад. Парня нашли в парке "Сергиевка", на месте работают полицейские и сотрудники МЧС России, пишет 78.ru. 

Уроженец Улан-Удэ последний раз выходил на связь с матерью 13 октября. В общежитии тогда сказали, что Ярослав ушел в неизвестном направлении. В его социальных сетях нет ничего подозрительного, суицидальных наклонностей не было. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: пропавшую Дарину Байкову из Ленобласти обнаружили в Карелии. Предварительно, она попала под воздействие телефонных мошенников.

Фото: Piter.TV 

Теги: петергоф, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии