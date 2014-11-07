  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пропавшего студента СПбГУ ищут четвертый день
Сегодня, 15:43
106
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пропавшего студента СПбГУ ищут четвертый день

0 0

Сведения с просьбой о помощи опубликовал поисковый отряд "ЛизаАлерт" по региону.

В Петербурге четвертый день идут поиски студента Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом пишет 17 октября "Бриф24"

Отмечается, что 18-летний юноша проживает в общежитии в Петергофе и не выходит на связь с 13 числа. Сведения с просьбой о помощи опубликовал поисковый отряд "ЛизаАлерт" по региону. Рост пропавшего составляет 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения учащийся был одет в черную куртку, серую кофту, темные брюки и черные кроссовки. 

Ранее на Piter.TV: волонтеры рассказали, сколько людей пропало в сентябре в Петербурге и Ленобласти. 

Фото: пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт" по Петербургу и Ленобласти 

Теги: лизаалерт, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии