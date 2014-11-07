Пропавшего студента СПбГУ ищут четвертый день

Сведения с просьбой о помощи опубликовал поисковый отряд "ЛизаАлерт" по региону.

В Петербурге четвертый день идут поиски студента Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом пишет 17 октября "Бриф24".

Отмечается, что 18-летний юноша проживает в общежитии в Петергофе и не выходит на связь с 13 числа. Сведения с просьбой о помощи опубликовал поисковый отряд "ЛизаАлерт" по региону. Рост пропавшего составляет 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения учащийся был одет в черную куртку, серую кофту, темные брюки и черные кроссовки.

Фото: пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт" по Петербургу и Ленобласти