В Петербурге наградили лучших монтажников и штукатуров

Все победители отправятся в Москву представлять наш регион уже на национальном конкурсе "Строймастер".

Призы и дипломы получили участники регионального этапа национального конкурса "Строймастер-2024". Торжественная церемония вручения наград лучшим мастерам отделочно-строительных работ прошла во Дворце Труда, сообщил портал "Строительный Петербург".

Профессионалы и ученики обмениваются опытом на таких мероприятиях, и все мы выполняем важную государственную задачу. Поэтому хотелось поблагодарить организаторов конкурса и всех участников. И тот, кто победил, и тот, кто участвовал, одинаково будут востребованы городом и страной. Артур Сливний, заместитель Председателя Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга

"Лучшим по профессии монтажник каркасно-обшивных конструкций" признали специалиста по сухому строительству Александра Фадейчева. Победителем конкурса "Лучший штукатур" среди профессионалов второй год подряд признали маляра-штукатура Дмитрия Руснака.

Победителем в номинации "Лучший учащийся по специальности монтажник каркасно-обшивных конструкций" стал Дмитрий Масюк, учащийся 2 курса колледжа "ПетроСтройСервис". "Лучшим учащимся по специальности штукатур" назвали учащегося 2 курса колледжа "ПетроСтройСервис" Максима Молодецкого.

Все победители отправятся в Москву представлять наш регион уже на национальном конкурсе "Строймастер".

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"