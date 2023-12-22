В Петербурге выбирали лучшего монтажника в рамках конкурса "Строймастер"

Монтажники ведущих строительных компаний и студенты профобразовательных учреждений соревновались на площадке СПБ ГБПОУ "Колледж метростроя".

В Петербурге 26 марта выбирали "Лучшего монтажника каркасно-обшивных конструкций". Состязание стало частью регионального этапа национального конкурса "Строймастер-2024". Монтажники ведущих строительных компаний и студенты профобразовательных учреждений соревновались на площадке СПБ ГБПОУ "Колледж метростроя", рассказал портал "Строительный Петербург".

Важность конкурса проявляется в том, что все выпускники колледжа, получая профессиональные навыки, идут работать на строительной площадке города Санкт-Петербурга и делают наш город чище и красивее. Артур Сливний, заместитель Председателя Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга

За три с половиной часа конкурсанты должны были сделать Т-образную каркасно-обшивную конструкцию заданного параметра. Скорость работы и качество возведенной конструкции из гипсокартона и металлических направляющих будет оценивать компетентное жюри. Главные критерии – это устойчивость, соблюдение уровня, шаг саморезов не больше 25 сантиметров и обработка краев для дальнейшей работы мастеров-штукатуров.

Конкурс профессионального мастерства "Строймастер-2024" проходит при поддержке Комитета по строительству и профессиональных объединений Санкт‑Петербурга. Главной целью конкурса является повышение квалификации мастеров и рост престижа рабочих специальностей в строительной отрасли.

Ранее команда Комстроя Петербурга заняла 3 место в соревнованиях по плаванию.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"