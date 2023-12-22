В Петербурге выбирали лучшего штукатура

Штукатуры ведущих строительных компаний и студенты профобразовательных учреждений соревновались на площадке СПБ ГБПОУ "Колледж метростроя".

В Петербурге 26 марта выбирали не только "Лучшего монтажника каркасно-обшивных конструкций", но и "Лучшего штукатура". Состязание стало частью регионального этапа национального конкурса "Строймастер-2024".

Штукатуры ведущих строительных компаний и студенты профобразовательных учреждений соревновались на площадке СПБ ГБПОУ "Колледж метростроя", рассказали на портале "Строительный Петербург".

Мы вот сейчас наблюдали, что в некоторых случаях студенты сделали получше, чем некоторые взрослые. Мы оценивали, конечно, и корректность монтажа. И правильность технологии, то есть где как правильно должны были установлены профили, какие отступы, какая глубина там саморезов должна быть, какой шаг. Это все просчитано. Это у них есть в бортовом компьютере, как говорится, должно быть уже всегда. Елена Чупрова, член жюри конкурса "Строймастер-2024"

Как рассказал участник конкурса Максим Майсейчик, он участвует в конкурсе, чтобы узнать, как можно достичь в этой сфере наилучшего мастерства. Также он поведал, что в Москве на конкурсе он уже получил три приглашения на работу, но он отказался, так как хочет быть в Петербурге.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"