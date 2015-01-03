Сотрудники метрополитена Петербурга боролись с надписями на вагонах, порочащих президента РФ

Неизвестные оставили надписи на вагонах.

Сотрудникам метрополитена пришлось дважды 1-го февраля очищать вагоны электропоездов от надписей, порочащих президента РФ. Злоумышленники нанесли надписи белым маркером. Об этом Piter.TV узнал от источника.

В полицию с сообщением о произошедшем обратился инспектор отдела техники безопасности. На вагоне, находящемся на станции "Ленинский проспект", от надписи удалось избавиться. Ее размер составил 30 на 20 см. Ситуация с вагоном на "Улице Дыбенко" оказалась сложнее. Там надпись размером 50 на 40 см пришлось заклеить бумагой.

Ранее в центре Петербурга стерли несколько надписей, порочащих президента РФ. Тогда этим пришлось заняться сотрудницам Центрального района.

Фото: Piter.TV