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Сотрудники метрополитена Петербурга боролись с надписями на вагонах, порочащих президента РФ
Сегодня, 16:37
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Сотрудники метрополитена Петербурга боролись с надписями на вагонах, порочащих президента РФ

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Неизвестные оставили надписи на вагонах.

Сотрудникам метрополитена пришлось дважды 1-го февраля очищать вагоны электропоездов от надписей, порочащих президента РФ. Злоумышленники нанесли надписи белым маркером. Об этом Piter.TV узнал от источника.

В полицию с сообщением о произошедшем обратился инспектор отдела техники безопасности. На вагоне, находящемся на станции "Ленинский проспект", от надписи удалось избавиться. Ее размер составил 30 на 20 см. Ситуация с вагоном на "Улице Дыбенко" оказалась сложнее. Там надпись размером 50 на 40 см пришлось заклеить бумагой. 

Ранее в центре Петербурга стерли несколько надписей, порочащих президента РФ. Тогда этим пришлось заняться сотрудницам Центрального района. 

Фото: Piter.TV

Теги: метрополитен, порочащие надписи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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