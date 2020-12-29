В центре Петербурга стерли несколько надписей, порочащих президента РФ

Одну из них увидел оперуполномоченный на маршруте патрулирования.

В Центральном районе Петербурга обнаружили две надписи, порочащие президента России. Уничтожать ее пришлось сотрудникам районной администрации, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Одна из них была нанесена в подземном переходе на станции метро "Невский проспект". Надпись размером 30 на 30 см обнаружил полицейский во время патрулирования утром 24-го января.

Еще одну неизвестные оставили на рекламной тумбе, расположенной у дома №6 по улице Гороховой. Ее размер составил 50 на 30 см.

Накануне неизвестные испачкали вывеску дворца Белосельских-Белозерских на Невском проспекте.

Фото: Piter.TV