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В центре Петербурга стерли несколько надписей, порочащих президента РФ
Сегодня, 13:40
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nadezhda_sib

В центре Петербурга стерли несколько надписей, порочащих президента РФ

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Одну из них увидел оперуполномоченный на маршруте патрулирования.

В Центральном районе Петербурга обнаружили две надписи, порочащие президента России. Уничтожать ее пришлось сотрудникам районной администрации, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Одна из них была нанесена в подземном переходе на станции метро "Невский проспект". Надпись размером 30 на 30 см обнаружил полицейский во время патрулирования утром 24-го января. 

Еще одну неизвестные оставили на рекламной тумбе, расположенной у дома №6 по улице Гороховой. Ее размер составил 50 на 30 см. 

Накануне неизвестные испачкали вывеску дворца Белосельских-Белозерских на Невском проспекте. 

Фото: Piter.TV

Теги: граффити, президент рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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