Неизвестные испачкали вывеску дворца Белосельских-Белозерских на Невском проспекте

Личность хулиганов пока еще не установили.

Вандалы испачкали вывеску дворца Белосельских-Белозерских на Невском проспекте, 41. Это заметил охранник и обратился в полицию. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение от мужчины поступило в 23 часа 23-го января. В течение часа на место прибыли полицейские. Камера видеонаблюдения на фасаде дома могла запечатлеть злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вывеску пришлось очищать сотрудникам Центрального района. Как именно она была испачкана, не сообщается.

Напомним, что 23 января в центре Петербурга прошла несогласованная протестная акция в поддержку Алексея Навального. В столкновении с протестующими на Сенатской площади полиция применила дубинки.

Фото: Piter.TV